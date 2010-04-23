Максимова освободили от выплаты компенсации «Оболони»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Максимов не будет платить компенсацию за досрочный разрыв контракта со своим бывшим клубом – киевской «Оболонью». Контрольно-дисциплинарный комитет федерации футбола Украины принял решение отменить вердикт украинской Премьер-лиги, которая обязала Максимова выплатить компенсацию «Оболони» за одностороннее расторжение контра­кта, сообщает «Спорт-Экспресс в Украине». Сумма компенсации, которую Максимов должен был заплатить столичному клубу за свой преждевременный уход, составляла 900 тысяч гривен. Представители КДК ФФУ пока не комментируют причины своего решения. Напомним, что ранее Дисциплинарный комитет Премьер-лиги признал контракт между «Оболонью» и Юрием Максимовим разорванным в одностороннем порядке по инициативе тренера и обязал его выплатить компенсацию.