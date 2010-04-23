Суркис: Алиев может играть только за сборную Украины

Полузащитник Александр Алиев продолжит выступления за сборную Украины, несмотря на то, что у него есть российский паспорт. Об этом заявил президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис. «Алиев россиянин, он родился в Хабаровске и уже в 16 лет получил паспорт гражданина России. По Конституции Украины он не может иметь два гражданства. Однако у него есть украинское гражданство, поэтому он выступает за сборную Украины, за которую давно заигран У него может быть российский, китайский, американский паспорта. Он может их вообще коллекционировать. Но для ФИФА и УЕФА важно не количество паспортов, а заигранность игрока за национальную команду. Алиев может играть только за сборную Украины, если будет устраивать тренерский штаб команды», – сказал Суркис, которого цитирует Лига.