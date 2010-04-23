«Шахтеру» грозят расправой

Благотворительная выставка детского рисунка «Королевский спорт», которая открылась 16 апреля, обернулась скандалом. Подробности сообщает Сегодня. Дети художественной студии «Черный Павлин» показали свое видение футбольного чемпионата Евро-2012 и роль футбольного клуба «Шахтер» в подготовке к Евро. По словам руководителя пресс-службы «Шахтер» Руслана Мармазова, в последней тематике отчетливо просматривается сатанизм. «На картине была изображена эмблема клуба в окружении черепов, паутины. Были и рисунки с изображением рогатых-мохнатых детей с хвостиками. Я могу не разбираться в искусстве, и даже в детском. Но всевозможные проявления бесовства знаю четко», — поделился с «Сегодня» Руслан Мармазов. Возмущенный руководитель пресс-службы поделился своими наблюдениями с устроителями выставки. И вскоре 11 картин с тематикой футбольного клуба убрали. Буквально на следующий день в адрес «Шахтера» и Руслана начали сыпаться электронные письма с угрозами от Радмилы Макарян, руководительницы арт-студии «Черный Павлин». Содержание письма ужасает: «Пусть все усилия «Шахтера» пойдут таким же иссиня-черным прахом, как и подготовленная под моим руководством выставка». А вот что пишет художница Руслану лично: «Можешь удалить это письмо, но до того, что я сделаю — не дотянешься. Какого дьявола мешать благотворительности? Как сказал ведущий — у тебя крепкие нервы, старик. Тогда проверим на прочность твое здоровье». После таких оскорблений Руслан Мармазов консультировался с представителями православной церкви. Благочинный Докучаевского округа протоиерей Никита Панасюк сказал: письма сатанистские — сомнений быть не может. Чтобы прекратить поток безумных писем, Руслан обратился с заявлением в правоохранительные органы: «Эта женщина руководит детским коллективом. Таких людей опасно подпускать к детям! Я даже отправил письмо в облоно, пусть власть займется этими «художествами». «Я не вижу ничего оскорбительного в рисунках моих учеников и совершенно не понимаю, почему их убрали. В них было вложено столько сил и труда. Руслан Мармазов меня не просто оскорбил, он облил меня грязью! Но более того, он детей обидел. Я видела разочарование и слезы своих учеников — такого терпеть не буду! Пусть Мармазов и все знают: они еще и не такое получат! Никто даже не догадывается, на что я способна. Даже смерть меня не пугает, я к ней философски отношусь. Так что обид я не прощаю!» — так прокомментировала Радмила Макарян скандал.