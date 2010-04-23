Теннис. Роддик снялся с турнира из-за годовщины свадьбы

Американский теннисист Энди Роддик, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, отказался от участия в турнире серии «Мастерс», который пройдет на следующей неделе в Риме. Роддик не выступит в Италии в связи с тем, что будет отмечать годовщину своей свадьбы с американской моделью Бруклин Деккер, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. Роддик и Деккер поженились год назад, и тогда теннисист также снялся с турнира в Риме. Таким образом, в 2010 году он не потеряет рейтинговых очков в связи с отказом от участия в соревнованиях в Италии. Роддик планирует вернуться на корт на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, который пройдет в середине мая. Кроме Роддика на турнире в Риме не сыграют четвертая ракетка мира аргентинец Хуан Мартин дель Потро и шестая ракетка мира россиянин Николай Давыденко. Главными претендентами на победу называются швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль. Надаль выиграл четыре из пяти последних турниров в Риме. Предстоящие соревнования в Риме и Мадриде считаются главными этапами подготовки к Открытому чемпионату Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» стартует в Париже 23 мая.