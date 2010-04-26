Уголовное дело в отношении Валуева прекращено

Калининское РУВД Петербурга прекратило дело боксера Николая Валуева, подозревавшегося в избиении охранника спорткомплекса Юрия Сергеева в январе 2006 года, сообщил адвокат спортсмена Сергей Соломонов. «Дело прекращено за оправданием», – сказал Соломонов, пояснив, что под этой формулировкой он «подразумевает то, что дело прекращено за отсутствием состава преступления». Адвокат добавил, что согласно закону Валуев имеет право требовать возмещения вреда, нанесенного за время следствия, но делать этого не собирается. Комментарии ГУВД пока получить не удалось. Охранник спорткомплекса Сергеев утверждает, что в начале 2006 года он попросил жену спортсмена переставить неправильно припаркованную у спорткомплекса машину, из-за чего якобы и возник конфликт с Валуевым, который, по словам Сергеева, его избил. Боксер же заявляет, что Сергеев оскорбил его жену, а он вступился за ее честь и просто «встряхнул» обидчика. В январе 2008 года мировой суд Калининского района признал Валуева виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей, а также взыскал с боксера 100 тысяч рублей компенсации за испытанные охранником «физические и нравственные страдания». Обе стороны тогда обжаловали решение суда. Калининский районный суд Петербурга в октябре прошлого года прекратил уголовное дело в отношении Валуева по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью на почве неприязненных отношений) в связи с истечением срока давности и направил его в органы дознания для решения вопроса о возбуждении нового дела, поскольку в ходе судебного процесса у Юрия Сергеева были выявлены следы переломов ребер, которые могли возникнуть в результате конфликта. После этого милиция возбудила в отношении боксера новое уголовное дело, по статье 112 УК РФ (причинение среднего вреда здоровью). Защита сочла это необоснованным и обжаловала в суде. Именно это дело и было прекращено.