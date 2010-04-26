Чемпионат Украины. 27-й тур. Результаты матчей

Завершился 27-й тур чемпионата украинской Премьер-лиги. «Арсенал» – «Ильичевец» – 3:1 «Арсенал»: Рева, Ещенко, Шоавэ, Симоненко, Хомин, Евсеев (Матюхин, 46), Грицай, Богданов (Миколюнас, 46), Шацких (Гусев, 73), Мазилу, Воробей «Ильичевец»: Романенко, Самусиовас, Савин, Чучман, Яценко, Ярошенко, Кашевский, Козориз, Лукшас (Тищенко, 46), Кривошеенко (Мельник, 17), Габедава Голы: Мазилу (48), Мазилу (60), Миколюнас (75) – Козориз (59). «Заря» – «Ворскла» – 2:1 «Заря»: Шуховцев, Езерский, Рудыка, Джихани (Семененко, 31), Чайковский, Полянский, Скоба, Шевчук (Милько, 63), Белый, Лазарович, Силюк (Картушов, 93). «Ворскла»: Величко, Даллку, Цурри, Ярмаш (Красноперов, 72), Чеснаков, Маркоски, Кулаков, Медведев (Матвеев, 46), Есин, Сачко, Янузи (Чичиков, 78). Голы: Силюк (39, с пенальти), Полянский (68) – Маркоски (86, с пенальти). Днепр – Таврия 3:1 Днепр: Лаштувка, Лобжанидзе, Чеберячко, Русол, Денисов, Феррейра, Калиниченко (Пашаев, 85), Ротань (Назаренко, 83), Селезнев, Коноплянка, Гоменюк (Холек, 64). Таврия: Стойко, Джуричич, Корнев, Монахов, Маркович (Идахор, 82), Луценко, Матяж (Гигиадзе, 53), Любенович, Голайдо, Фещук (Платон, 62), Ковпак. Голы: Селезнев (14), Ротань (59), Феррейра (78) - Луценко (70). «Карпаты» - «Динамо» - 1:0 «Карпаты»: Тлумак, Кополовец (Гурули, 67), Ткачук (Мартынюк, 91), Батиста, Кожанов (Габовда, 94), Милошевич, Ощипко, Худобяк, Тубич, Годвин, Петривский «Динамо К»: Шовковский, Юссуф, Бетао, Данило, Еременко (Гармаш, 76), Маграо, Вукоевич, Ярмоленко (Несмачный, 67), Гиоане (Зозуля, 32), Михалик, Милевский Голы: Батиста (63) Металлист – Металлург Д - 2:0 Металлист: Горяинов, Пшеничных, Обрадович, Папа Гуйе, Бордиян, Валяев, Эдмар, Шелаев, Олейник (Барилко, 93), Рыкун (Слюсар, 70), Джексон (Лысенко, 86). Металлург Д: Воробьев, Марио Сержио, Воловик, Прийма, Боавентура, Янков (Танаса, 76), Годин (Коротецкий, 61), Димитров, Мхитарян, Мгуни, Кингсли (Соарес, 69). Голы: Папа Гуйе (10), Джексон (21). «Закарпатье» - «Металлург» (З) - 0:1 «Закарпатье»: Бабенко, Комарницкий, Болохан, Хауши, Леандро (Алексеев, 74), Лисицын (Невуче, 53), Райчевич, Микуляк (Иванов, 4), Гомес, Тришович, Давыдов. «Металлург» (З): Коваль, Опанасенко (Сидорчук, 79), Вернидуб, Невмывака, Полевой, Степаненко, Тигорев, Аржанов, Цыгырлаш (Писоцкий, 46), Алозие, Каськов (Нестеров, 46). Гол: Нестеров (48). «Оболонь» - «Кривбасс» - 1:2 «Оболонь»: Товт, Конюшенко, Лень (Мирошниченко, 46), Лозинский, Котенко, Трусевич (Комленок, 70), Кутас, Сибиряков, Яворский, Валеев, Онисько (Заричнюк, 89) «Кривбасс»: Каниболоцкий, Жданов, Максимов, Кицута, Федорчук, Лисицкий, Лепа (Даниловский, 79), Бартулович (Сердюк, 92), Морозюк, Андриенко (Костышин, 59), Варанков Валеев (55) - Морозюк (37), Андриенко (41) Шахтер – Черноморец - 3:0 Шахтер: Пятов, Ракицкий, Ищенко, Хюбшман, Срна, Кобин, Фернандиньо (Гай, 69), Жадсон, Илсиньо (Тешейра, 64), Коста, Гладкий (Луис Адриано, 64). Черноморец: Паст, Федорив, Шандрук, Ващук, Гришко, Бондаренко, Колисниченко, Сауседо (Диденко, 91), Ребенок, Левига (Балашов, 46), Нарсисо (Мельник, 73). Голы: Жадсон (6, с пенальти), Коста (50), Луис Адриано (66).