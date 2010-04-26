«Рома» упустила лидерство в чемпионате Италии

Футбольный клуб «Рома» упустил лидерство в чемпионате Италии по футболу, уступив на своем поле «Сампдории» в матче 35-го тура. Игра состоялась поздно вечером 25 апреля в Риме и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Сампдории». За три тура до конца чемпионата Италии «Рома» отстает от «Интера» на два очка, сообщает Associated Press. Счет в матче на 14-й минуте открыл капитан «Ромы» Франческо Тотти. Однако в начале второго тайма форвард «Сампдории» Джампаоло Паццини сравнял счет, а за пять минут до конца встречи он же забил победный гол. В чемпионате Италии - 2009/10 Паццини является лучшим бомбардиром «Сампдории», на его счету 17 голов. У «Ромы» осталось 71 очко, а на первое место вышел «Интер», победивший 24 апреля «Аталанту» (3:1). У миланской команды стало 73 очка. На третьем месте идет «Милан» (64 очка), а «Сампдория», набрав 60 очков, поднялась на четвертую позицию, дающую право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.