Теннис. Австралия разгромила Украину

В Харькове состоялись матчи плей-оф Кубка Федерации между теннисными сборными Украины и Австралии. Перед матчем капитан нашей команды Владимир Богданов был уверен, что мягкий грунт даст преимущество его спортсменкам, а Алена Бондаренко говорила о своей готовности к мачту с австралийками. Первой на корт вышла как раз наша лидер. В первом сете она более чем уверенно обыграла Анастасию Родионову – 6:0. Но после этого проиграла 3:6, 5:7. Исправить ситуацию не удалось и в последующих четырех матчах. Итог – 5:0 в пользу сборной Австралии. Кубок Федерации. Плэй-офф Мировой группы Алена Бондаренко (Украина) – Анастасия Родионова (Австралия) – 6:0, 3:6, 5:7 Мария Кортыцева (Украина) – Саманта Стосур (Австралия) – 3:6, 0:6 Людмила Киченок (Украина) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:7, 3:6 Мария Корытцева (Австралия) – Алисиа Молик (Австралия) – 6:2, 2:6, 5:7 Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) – Реннэ Стаббс/Анастасия Родионова (Австралия) – 2:6, 7:6, 1:6