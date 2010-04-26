Руни признан игроком года в Англии по мнению футболистов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни признан лучшим футболистом премьер-лиги по мнению игроков. Форвард, забивший в сезоне 34 гола, опередил других претендентов – хавбека «Арсенала» Сеска Фабрегаса, нападающего «Челси» Дидье Дрогба, а также бомбардира «Манчестер Сити» Карлоса Тевеса. Игроки «МЮ» в третий сезон подряд становятся лучшими в премьер-лиге. Ранее этот титул доставался Криштиану Роналду и Райану Гиггзу. Лучшим молодым футболистом года стал хавбек «Астон Виллы» Джеймс Милнер, сообщает Reuters. sports.ru