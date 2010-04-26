Водорезова сама отказалась от работы с Денисом Теном

Казахстанский фигурист Денис Тен рассказал о том, почему прекратилось сотрудничество с бывшим тренером Еленой Водорезовой. «В один прекрасный день, еще до начала чемпионата мира в Турине, узнал, что она со мной работать больше не будет. Причем она это заявила не мне или моей маме, а позвонила в Федерацию фигурного катания. За несколько дней до этого в Москве мы хотели отпроситься с тренировки, потому что меня пригласили для участия на олимпийском балу в Алматы. Естественно, мы позвонили Елене Германовне и уведомили ее об этом. Однако Водорезовой не понравилось наше решение. Когда я все же приехал в Алматы, в федерации нам сообщили, что Водорезова работать со мной больше не хочет. В Турине попросил, чтобы из графы сoach не вычеркивали фамилию Водорезовой. Перед первенством совсем не тренировался, но, откатав с листа в Турине, занял 13-е место. Сначала называл поступок Водорезовой предательством… сейчас я ее простил», – рассказал Тен в интервью Sports.kz.