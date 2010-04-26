Лауда: Шумахеру следует изменить стиль пилотирования

Трехкратный чемпион мира Ники Лауда полагает, что нынешний стиль пилотирования, а также болид «Мерседес» мешают Михаэлю Шумахеру добиваться высоких результатов. «Шумахеру следует изменить стиль пилотирования. Более узкие передние шины стали для него сюрпризом, в то время как у партнера по команде Нико Росберга проблем не возникло. Михаэлю следует быть более аккуратным в поворотах, следить за углом поворота руля, иначе он может столкнуться с недостаточной поворачиваемостью. Чтобы вернуться на тот же уровень, что в первой части карьеры, Шумахеру необходима более быстрая машина, нежели «Мерседес». Если все команды модернизируют аэродинамику болида к Барселоне, то «Мерседесу» следует сделать два шага вперед, иначе «Ред Булл», «Макларен» и «Феррари» их опередят», – цитирует Лауду Blick. sports.ru