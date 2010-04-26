Кюйт получил травму в матче с «Бернли»

Нападающий «Ливерпуля» Дирк Кюйт получил повреждение в матче 36-го туре чемпионата Англии с «Бернли» (4:0). Голландец был заменен во втором тайме из-за проблем с икроножной мышцей. При этом главный тренер «Красных» Рафаэль Бенитес отметил, что Кюйт может выйти на поле в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Атлетико». «Нужно посмотреть, как он будет себя чувствовать. Он упорно работает с врачом и физиотерапевтом. Травма икроножной мышцы не очень серьезная, однако нужно подождать. Даниэль Аггер в порядке. Я заменил его, поскольку хотел поберечь», – цитирует Бенитеса официальный сайт клуба. sports.ru