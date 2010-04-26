Федерер: Надаль по-прежнему остается фаворитом «Ролан Гаррос»

Действующий победитель «Ролан Гаррос» швейцарец Роджер Федерер рассказал, что считает испанца Рафаэля Надаля главным фаворитом турнира этого года. «Последние пять лет он просто «рвал» всех на грунте. Он проиграл очень мало встреч – их все можно пересчитать по пальцам одной руки. А на «Ролан Гаррос» он проиграл всего однажды. Так что я полагаю, что он по-прежнему остается фаворитом. Я бы хотел сказать, что я – главный фаворит, но не думаю, что это на самом деле так, даже в свете того, что я выиграл турнир в прошлом году. В Монако Надаль в очередной раз доказал, насколько силен», – добавил швейцарец. Федерер рассказал, что чувствует себя очень свежим после месяца отдыха, хотя и провел интенсивную 10-дневную подготовку к грунтовому сезону. «Тренировки это ключевая вещь на данном этапе, на длинном пути от Рима до «Уимблдона». Мне нужно быть свежим на «Уимблдоне», когда наступит время, я надеюсь, еще одного финала». На грунтовом турнире в Риме, который стартует в понедельник, Федерер впервые за долгое время выступит не только в одиночном, но и в парном разряде. Его партнером станет соотечественник Ив Аллегро. Организаторы турнира даже предоставили швейцарцам wild card. «Я давненько не играл в паре и спросил Ива, не против ли он попробовать», – приводит слова Федерера РИА Новости.