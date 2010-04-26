Шахматы. Карпов предлагает себя в президенты ФИДЕ

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов считает, что вопрос о том, кого Российская шахматная федерация (РШФ) выдвинет на пост президента ФИДЕ, по-прежнему остается открытым. «Сейчас у нас пытаются правдами-неправдами выдвинуть кандидатуру Кирсана Илюмжинова. Я считаю, что у Российской Федерации есть два варианта: либо не выдвигать никого, либо выдвинуть и Карпова, и Илюмжинова, если позволяют правила», – сказал Карпов в понедельник на пресс-конференции в Москве. При этом, говоря о возможности своего выдвижения на пост президента ФИДЕ не от РШФ, Карпов сказал: «Будет странно, если человек, столько сделавший для шахмат России, пойдет на выборы от другой страны». Он напомнил, что официальное решение РШФ должно быть принято 14 мая, когда состоится заседание Наблюдательного совета федерации, в котором примут участие 32 представителя регионов. Ранее председатель Наблюдательного совета РШФ, помощник президента России Аркадий Дворкович объявил, что РШФ, консультируясь с членами Наблюдательного совета, приняла решение снова выдвинуть кандидатом на пост президента ФИДЕ Илюмжинова. Карпов также выразил сожаление, что Дворкович не встретился с ним. Каких-либо прогнозов по поводу того, чем завершится сложившаяся ситуация, он делать не стал. Выборы президента ФИДЕ пройдут в конце сентября в Ханты-Мансийске на конгрессе организации, который состоится одновременно с шахматной Олимпиадой.