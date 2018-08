Интересы Ю-На Ким будет представлять ее собственная управляющая компания

Олимпийская чемпионка Ю-На Ким отказалась от услуг представлявшей ее интересы IB Sports и учредила свою собственную управляющую компанию. «Наш трехлетний контракт истек в пятницу. Ким заявила, что вместе со своей мамой основала компанию AT Sports, которая будет представлять ее», – отметил бывший юрист фигуристки Ли Сан Хун. «IB Sports будет представлять интересы только моей дочери, в том время как комапания IS Sports занималась делами еще и других спортсменов», – приводит слова Парк Ми Хи, мамы фигуристки, AP. После учреждения AT Sports корейские СМИ предположили, что тренер Ким Брайан Орсер может прекратить с ней сотрудничество и начать работать с Мао Асадой. Но тренер опроверг данную информацию. sports.ru