Надаль: В Риме будет трудно что-то предсказывать

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свои перспективы на турнире в Риме. «Турнир начинается сегодня, а я только вчера приехал. Это очень сложный турнир, сюда приехали лучшие теннисисты мира, так что трудно что-то предсказывать. В 2009 году я играл не очень хорошо, как мне кажется. Я достигал отличных результатов, хотя играл не на пике своих возможностей. За последние полтора года у меня было больше физических проблем, чем мне хотелось бы. Это только придает особое значение тому, что сейчас я хорошо двигаюсь, хорошо тренируюсь», – приводит слова теннисиста Tennisconnected.com.