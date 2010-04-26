Болт: Был бы не прочь стать Месси, Руни или Роналду

Трехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт рассказал о планах на сезон и о превращении в футболиста. О целях на сезон: «Все очень просто – побеждать в каждом забеге. Я не буду гнаться за временами и рекордами. Но уважаю каждого соперника на дорожке, было бы глупо этого не делать. Сейчас у меня хорошие позиции, но на Олимпиаде-2012 многие другие будут стремиться к победе». О возможности пробежать 100-метровку за 9 секунд: «Это невозможно. На своей машине смогу за девять секунд. Но пробежать – никак». О возможности стать другим спортсменом: «Мне довольно приятно быть Усэйном Болтом. Но этим летом нас ожидает чемпионат мира по футболу, так что не прочь быть Лионелем Месси, Уэйном Руни или Криштиану Роналду – три величайших футболиста на сегодняшний день. Было бы неплохо быть одним из них», – рассказал Болт в интервью Evening Standard.