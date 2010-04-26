«Гамбург» подтвердил увольнение Лаббадии

«Гамбург» подтвердил информацию об увольнении главного тренера Бруно Лаббадии и его помощника Эдди Сецера. Исполняющим обязанности тренера назначен Рикардо Мониц. Такое решение было принято руководством на основе анализа последних результатов команды. «Игра команды в матчах против «Майнца», «Фулхэма» и «Хоффенхайма» дала повод задуматься о необходимости перемен накануне ответной встречи с лондонской командой в полуфинале Лиги Европы. Приняли решение освободить Лаббадию от занимаемой должности, оно далось нам нелегко. Тренер полностью отдавался клубу с самого первого дня своей работы. Убеждены, что Рикардо Мониц поправит положение дел. Кроме того, он является знатоком английского футбола, что поспособствует хорошей подготовке команды к игре с «Фулхэмом», – цитирует президента «Гамбурга» Бернда Хоффмана официальный сайт клуба. Рикардо Мониц работает в системе «Гамбурга» с июля 2008 года. Ранее он сотрудничал с «Тоттенхэмом», «Грасхоппером», ПСВ и «Фейеноордом». sports.ru