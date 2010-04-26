«Мерседес» заменит шасси болида Шумахера к Гран-при Испании

«Мерседес» принял решение сменить шасси болида Михаэля Шумахера к Гран-при Испании. Руководитель команды Росс Браун прокомментировал данное изменение. «Это не новое шасси, а то, которое мы использовали на тестах. Михаэль повредил шасси в первых гонках, и мы попытались его восстановить. Однако к Барселоне приняли решение вернуться к варианту, который использовали во время тестов», – цитирует Брауна Autosport со ссылкой на Reuters. Таким образом в «Мерседесе» надеются сделать машину более соответствующей стилю немецкого пилота. sports.ru