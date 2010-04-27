Алонсо получил подарок от банка «Сантандер»

Спонсор «Феррари» испанский банк «Сантандер» сделал Фернандо Алонсо ценный подарок – застраховал жизнь пилота, а также объявил о том, что выплатит компенсацию в случае аварии. В контракте также имеется специальный пункт, согласно которому застрахованными у гонщика оказались даже большие пальцы рук. Общая сумма соглашения оценивается в 10 млн евро. «Моя профессия связана с серьезным риском, и это заставило меня понять, что безопасность – один из важнейших ее аспектов. Я знал, что «Сантандер» – лучший банк в мире, но теперь мне известно еще и то, что они – лидеры в области страхования жизни», – цитирует Алонсо официальный сайт «Феррари».