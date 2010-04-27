Бекхэм: Вернусь в строй к ноябрю

Полузащитник сборной Англии и «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бекхэм рассказал о том, когда он сможет вернуться на футбольное поле. Хавбек сломал ногу в марте. «Еще около 3 месяцев я не смогу нормально бегать. Вернусь в строй к ноябрю. На восстановление после травмы мне потребуется время. После операции прошло всего 6 недель. Я бы хотел, чтобы лечение проходило быстрее, но в случае с переломом ноги это невозможно. Придется ждать столько, сколько потребуется», – цитирует Бекхэма официальный сайт MLS.