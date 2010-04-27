ГУВД Петербурга отказалось закрывать дело на Валуева

Постановление Калининского РОВД Санкт-Петербурга о закрытии уголовного дела по факту избиения охранника боксером Николаем Валуевым не было утверждено в городском ГУВД. По словам представителя управления организации дознания, требуется повторный опрос потерпевшего, сообщает РИА Новости. О прекращении дела в связи с отсутствием в действиях Валуева состава преступления сообщил ранее его адвокат Сергей Соломонов. Это уже второе уголовное дело, связанное с конфликтом, произошедшим между боксером и охранником спорткомплекса «Спартак» Юрием Сергеевым в январе 2006 года. Потерпевший утверждал, что Валуев его избил. В свою очередь спортсмен мотивировал свои действия необходимостью ответить на оскорбление его жены со стороны охранника. Мировой суд признал Валуева виновным в причинении легкого вреда здоровью потерпевшего и постановил выплатить Сергееву сто тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Впоследствии у охранника обнаружили следы перелома ребер, который он мог получить в ходе конфликта с боксером. В отношении Валуева было возбуждено дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Однако судмедэксперты дали заключение о том, что невозможно установить связь между переломами и конфликтом, произошедшим четыре года назад. Эти выводы послужили поводом к закрытию дела районной милицией. Lenta.ru