Автобус с игроками «Атланты» попал в аварию в Милуоки

Автобус с игроками «Атланты Хоукс» попал в аварию в Милуоки в понедельник после утренней тренировки. В бок автобусу врезался автомобиль «Кадиллак», в котором находилась женщина с ребенком. «Это был довольно сильный удар. Мы не смогли на этом же автобусе добраться до отеля, пришлось всем ловить такси. Но хорошо, что все в порядке», - приводит слова пресс-секретаря «Хоукс» Reuters. Главный тренер команды Майк Вудсон поучаствовал в спасении людей, которые застряли в машине, врезавшейся в автобус. «Я выбежал из автобуса, подбежал к машине и открыл дверь, маленький ребенок смог вылезти со своего сидения. Там было много дыма из-за подушек безопасности. Я схватил мальчика, а потом вытащили и женщину, которой мы отдали ребенка. Честно говоря, все могло быть гораздо хуже», - цитирует Вудсона AP. championat.ru