Джеррард: В двух оставшихся матчах хотим взять максимум очков

Полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что команда намерена завершить сезон в английском чемпионате победами. «У нас осталась пара матчей, и мы хотим взять максимум очков и постараться все-таки взобраться на четвертое место. Понимаем, что это сложно, но сейчас главное – набрать все возможные очки, а там – кто знает? Команды, которые идут впереди, могут оступиться. Очень важно, что мы обыграли «Бернли» и продолжаем оказывать на них давление. Мы не намерены сдаваться, но было бы глупо с моей стороны говорить, что мы непременно окажемся в четверке. Важно быть реалистами: сейчас мы аутсайдеры в этой гонке. Думаю, болельщики «Ливерпуля» понимают, что на пятки нам наступает «Эвертон», и мы не хотим его пропускать. Важно биться до самого конца», – цитирует Джеррарда официальный сайт клуба. Напомним, что «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Челси» дома и с «Халлом» на выезде. sports.ru