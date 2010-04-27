Борг впервые за десять лет сыграет на ветеранском турнире

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 53-летний швед Бьорн Борг сыграет на турнире Outback Champions Series, который в четверг стартует в Бостоне, штат Массачусетс. Это первое за десять лет выступление Борга в ветеранском туре, сообщает ESPN. В первом круге турнира в Бостоне Борг сыграет с соотечественником Микаелом Пернфорсом, а в случае победы может встретиться со своим многолетним конкурентом американцем Джоном Макинроем, которому для этого потребуется обыграть еще одного шведа Матса Виландера. Напомним, за время своих профессиональных карьер Борг и Макинрой играли друг с другом 14 раз, и счет их противостояния 7-7. Однако из четырех разыгранных ими финалов турниров «Большого шлема» три выиграл американец. «Видеть лицо Джона по другую сторону сетки – это всегда нечто особенное», – цитирует Борга ESPN.