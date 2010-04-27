Бьорндален приглашен на королевский прием в честь визита Медведева в Норвегию

Шестикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален выступил одним из представителей со стороны Норвегии на банкете, устроенном 26 апреля королем Харальдом V в честь визита президента России Дмитрия Медведева в Норвегию. В угощение гостям повара приготовили блюда как из норвежской, так и из русской кухни. В качестве закуски был подан копченый лосось и яичный крем. За ними – сельдь в ржаной панировке, свекла с горчицей и традиционным норвежским плоским хлебом (флаттбред). На основное блюдо дворец предлагал шейку говядины и сосиски с картофельными котлетами со взбитым сельдереем и соусом из любистка. А на сладкое званых гостей ждал апельсиновый десерт, сообщает «Вести.ру».