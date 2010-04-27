17-летний юноша умер на глазах футболистов сборной Англии

Форвард сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни стал свидетелем смерти португальского юноши в ночном клубе, где футболист отмечал завоеванный ранее титул лучшего игрока Премьер-лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов. Завоевание этого приза Уэйн отпраздновал вместе со своим братом Гемом, а также партнером по сборной Эшли Коулом из «Челси». В какой-то момент 17-летнему португальцу, находившийся поблизости от Руни, стало плохо. В результате несмотря на все усилия юноша умер в больнице от инфаркта. А Руни и Коулу пришлось ответить на вопросы полиции. «Он просто сказал полицейским, что ничего подозрительного не видел», - заявил представитель Руни. По словам полицейских, в организме умершего пока не обнаружено следов наркотиков и других запрещенных препаратов. По материалам gazeta.ru , Gazeta.ua