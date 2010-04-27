Букмекеры считают «Интер» фаворитом Лиги чемпионов-2009/10

Букмекеры отдают «Интеру» преимущество в борьбе за главный европейский клубный трофей – кубок Лиги чемпионов-2009/10. Betfair предлагает за итоговую победу «Интера» коэффициент 2.7, за победу «Барселоны» – 3.3, а «Баварии» – 3.8. Шансы «Лиона» оценивают достаточно призрачно – коэффициентом 14.5. William Hill оценивает возможность выигрыша «Интера» коэффициентом 2.50, «Барселоне» дает 2.87, «Баварии» – 3.50, а «Лиону» – 13.00. По мнению аналитиков Bwin, победа «Интера» также наиболее вероятна. За нее дается коэффициент 2.60. Шансы «Баварии» оцениваются коэффициентом 3.00, «Барселоны» – 3.15, а «Лиона» – 13.00. Что касается ответных полуфинальных матчей, преимущество в них отдается хозяевам. «Лион» – «Бавария» Bwin: «Лион» – 2.40, ничья – 3.25, «Бавария» – 2.80. Betfair: «Лион» – 2.54, ничья – 3.5, «Бавария» – 3.1. William Hill: «Лион» – 2.40, ничья – 3.40, «Бавария» – 2.80. «Барселона» – «Интер» Bwin: «Барселона» – 1.35, ничья – 5.25, «Интер» – 6.65. Betfair: «Барселона» – 1.43, ничья – 5.4, «Интер» – 8. William Hill: «Барселона» – 1.36, ничья – 5.00, «Интер» – 7.50.