Российский форвард претендует на место в «Шахтере» и «Металлурге»

Не исключено, что летом 26-летний форвард «Крыльев Советов» Евгений Савин покинет Самару. В его услугам заинтересован «Амкар», подыскивающий на российском рынке исполнителей, способных усилить линию атаки. Кроме того, услуги нападающего предложены двум украинским клубам из Донецка – «Металлургу» и «Шахтеру». При этом ничто не способно помешать Савину покинуть нынешнюю команду в любой момент. Сам Савин сообщил, что о вышеназванных вариантах продолжения карьеры пока не знает. Не подтвердили заинтересованность в россиянине и представители «Шахтера». А вот президент «Амкара» Валерий Чупраков заметил, если у самого Савина есть желание играть в Перми, то его клуб готов к переговорам, пишет FOOTBALL.UA. «Если футболисту "Крыльев» поступит интересное предложение, он может уйти», - прокомментировал ситуацию и.о. президента самарского клуба Виктор Развеев.