Исинбаева стала послом

Международный олимпийский комитет (МОК) уполномочил рекордсменку мира в прыжках с шестом Елену Исинбаеву стать послом юношеских Олимпийских игр, которые впервые в истории пройдут в 2010 году в Сингапуре. По словам двукратной олимпийской чемпионки, которые приводит пресс-релиз МОК, она с удовольствием попробует себя в роли посла во время перерыва в своей спортивной карьере. «Я хотела бы оказать положительное влияние на молодежь, с нетерпением жду первой юношеской Олимпиады», - заявила россиянка. Президент МОК Жак Рогге, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, подчеркнул, что «Елена - подлинная чемпионка, настоящая ролевая модель для молодых». «Я нисколько не сомневаюсь, что она сможет вдохновить на воплощение своей мечты 3600 атлетов, которые приедут в Сингапур», – сказал Рогге. После двух подряд неудач на чемпионатах мира – в Берлине-2009 и Дохе-2010 – Исинбаева заявила о том, что ей необходимо отдохнуть от спорта, чтобы затем вернуться на прежний уровень. В феврале этого года первым послом Игр-2010 в Сингапуре стал выдающийся американский пловец Майкл Фелпс.