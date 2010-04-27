Российская чемпионка Европы попалась на допинге

Российская легкоатлетка Анна Альминова, побеждавшая на зимнем чемпионате Европы 2009 года в беге на 1500 метров, попалась на употреблении допинга. Спортсменка не прошла допинг-тест во время чемпионата мира 2010 года в закрытых помещениях, который проходил 12-14 марта в катарской Дохе, сообщает агентство «Весь спорт». В анализах Альминовой был обнаружен запрещенный препарат псевдоэфедрин. Россиянка дисквалифицирована всего на три месяца и сможет возобновить выступления 8 июля. Она сможет принять участие в чемпионате России в Саранске (12-15 июля), который является отборочным турниром к летнему чемпионату Европы 2010 года в Барселоне. Положительной оказалась допинг-проба, взятая у Альминовой 12 марта после предварительного забега на 1500 метров на чемпионате мира в Дохе. В финальном забеге россиянка заняла седьмое место, но этот результат в связи с дисквалификацией аннулирован. Победа на зимнем чемпионате Европы 2009 года является главным достижением в карьере Альминовой. В 2008 году она принимала участие в пекинской Олимпиаде, вышла в финал на дистанции 1500 метров, но в тройку призеров попасть не смогла.