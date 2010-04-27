Матч «Шахтер»-«Динамо» обслужит иностранец

Сегодня, 27 апреля, в Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета федерации футбола Украины. Там рассмотрен ряд актуальных вопросов, в том числе, и относительно предстоящего – 5 мая - матча чемпионата Премьер-лиги в Донецке между местным «Шахтером» и киевским «Динамо». Исполком принял решение о приглашении на этот поединок на матч иностранного судьи. Зарубежный арбитр будет обслуживать возможный «Золотой матч» 19 мая. Все расходы по приглашению иностранной бригады арбитров несет инициирующая сторона, т.е. «Шахтер».