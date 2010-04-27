Болт выбежал 100-метровку из девяти секунд

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт установил очередное феноменальное достижение. На соревнованиях в Филадельфии он пробежал сто метров за 8,79 секунды. Мировой рекорд на этой дистанции также принадлежит Болту и составляет 9,58 секунды. Однако прежний рекорд Болта остался в силе, ибо Усэйн выбежал из девяти секунд не в соревнованиях в беге на 100 метров, а в эстафете 4х100 метров. Болт бежал на заключительном, четвертом, этапе вслед за Марио Форстайтом, Джоном Блейком и Марвином Андерсоном. Четвертка ямайских спринтеров преодолела дистанцию за 37,90 секунд - лучший результат сезона в мире. Болт же превысил свой собственный мировой рекорд на 79 сотых секунды. И хотя мировой рекорд Болта официально устоял, велики предпосылки к тому, что он рухнет уже в этом году. 23-летний спринтер намерен обновить свое высшее достижение уже на ближайших стартах. Усэйн намерен стартовать 1 мая у себя на родине - в столице Ямайки Кингстоне - на 200-метровке, затем 27 мая самый быстрый человек планеты примет участие в соревнованиях в чешской Остраве на редко проводимой дистанции 300 метров, далее - в соревнованиях новорожденной Бриллиантовой лиги - в Нью-Йорке 12 июня, Париже - 16 июля и Брюсселе 27 августа. Завершит сезон ямайское чудо в октябре в столице Индии Нью-Дели, где пройдут очередные Игры стран Содружества. vesti.ru