Мама Янкович: Моя девочка с травмой играла за страну, а кое-кто распивал кофе

Мать экс-первой ракетки мира сербки Елены Янкович Снежана выступила с критикой в адрес другой сербской теннисистки Аны Иванович, которая в минувшие выходные не сыграла за сборную страны в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против команды Словакии. Напомним, сборная Сербии, представленная седьмой и 117-й ракетками мира Янкович и Бойаной Йовановски, проиграв решающую парную встречу Даниэле Гантуховой и Магдалене Рыбариковой, уступила словачкам со счетом 2:3 и лишилась места в Мировой группе. «Елена пропустила только один матч за Сербию за последние десять лет. Вот и в этот раз она летела 48 часов через полмира, чтобы сыграть здесь, несмотря на серьезную травму запястья. А кое-кто, пока моя девочка играла с травмой за свою страну, распивал кофе», – приводит РИА Новости слова Снежаны Янкович со ссылкой на сербское издание Press. Также Янкович-старшая заявила, что «организация и маркетинг матча были провалены», указав на то, что во время решающей встречи на трибунах 20-тысячной «Белград-Арены» из-за дороговизны билетов собралось лишь около двух тысяч болельщиков, и пригрозила, что впредь не позволит «своему ребенку снова играть с травмой, особенно если те, кто хочет поболеть за нее, не могут позволить себе купить билеты на пустой стадион». sports.ru