«Рено» предлагает болельщикам сесть за руль болида «Формулы-1»

Команда «Рено» объявила о начале новой программы, предназначенной для того, чтобы предоставить болельщикам «Формулы-1» шанс увидеть, как проходит работа конюшни. Желающие смогут за 5500 евро пройти теоретическую подготовку, попрактиковаться за рулем Renault Megane Trophy и машиной одной из младших серий и даже преодолеть два круга на болиде «Формулы-1». Кроме того, в программу входит поездка на трехместном болиде, за рулем которого будет один из резервных пилотов команды, работа с персоналом конюшни. Проходить мероприятие будет в течение 9 дней на трассе «Хунгарорниг» в Венгрии. sports.ru