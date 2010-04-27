Васильев: Разумный человек не будет биться за пост президента Федерации

Заслуженный тренер России Олег Васильев рассказал о том, почему никто добровольно не станет занимать пост президента Федерации фигурного катания России (ФФКР). О кандидатуре на пост президента ФФКР: «Я пока свою кандидатуру не выдвигал и особого рвения в этом забеге не принимаю. Вряд ли кто-то добровольно захочет занять пост главы федерации фигурного катания. Кто захочет положить свою голову на плаху? Потому что через четыре года эту голову снимут! До Сочи-2014 вывести наш вид спорта на более высокую ступень будет непросто. Все это прекрасно понимают, и никто не желает лезть в петлю. Разумный человек биться за это место не будет. Если попросят меня? Если Родина прикажет, нужно будет все серьезно взвешивать. С другой стороны, все президенты зарубежных федераций именно мою кандидатуру рассматривают как самую реальную на пост президента российской федерации фигурного катания». О том, что необходимо менять: «Отношение между лидерами и другими спортсменами в команде. На протяжении нескольких десятилетий в сборной искусственно создавали пропасть между ведущими фигуристами и вторыми, третьими, четвертыми номерами. Лидеры всегда были как бы неприкасаемы, им оказывали помощь на разных уровнях, а остальные спортсмены руководителей федерации не интересовали. Их попросту топтали и в финансовом, и в моральном плане. А привело это к тому, что у нас практически никого не осталось. Сейчас главное – не мешать молодым ребятам, дать им возможность спокойно тренироваться. Не нужно создавать барьеров, необходимо, наоборот, во всем поддерживать. И тогда можно будет вырастить достойную смену». О молодых фигуристах на Игры-2014: «Если оставить все как есть, мне страшно даже подумать, к каким результатам мы придем. Будет тяжело, но можно попытаться вывести на высокий уровень группу спортсменов, которые сегодня не входят в число лидеров. И уже с этой группой атаковать сочинскую Олимпиаду. Вместе с тем, нынешнее руководство федерации не в состоянии это сделать. И большой вопрос – сможет ли новое, – рассказал Васильев в интервью агентству «Весь спорт».