Трулли: Пока раскрыли лишь 10 процентов потенциала команды

Пилот «Лотуса» Ярно Трулли признался, что разочарован началом сезона-2010, но выразил уверенность, что команда начнет выступать в полную силу лишь в 2011 году. «Разумеется, я знал, что это будет непросто, что все будет в новинку, и потребуется время для адаптации. Тем не менее, я ожидал, что, по крайней мере, смогу гоняться. Вместо этого, после четырех гонок, один раз я не стартовал, а когда финишировал, это произошло лишь потому, что я решил все-таки довести машину до клетчатого флага, но условия были ужасными. Кажется, мою машину преследует неудача, все случается со мной и только со мной. Поэтому пока мои ожидания не оправдались. Конечно, сезон только начался, нужно немного подождать. Смогу трезво оценить ситуацию лишь после окончания чемпионата. На бумаге «Лотус» – лучший из новичков. Мы работаем так, как должна работать команда в столь престижной серии, но пока что мы раскрыли лишь 10% от потенциала. Сейчас нельзя проводить тесты, поэтому существует мало возможностей для тренировки персонала. Для нас это лишь «учебный» год, настоящая работа начнется в 2011, когда мы решим различные организационные проблемы и сможем сконцентрироваться на разработке новой машины. Пока что моя цель – опережать напарника и пилотов из других новых команд. Все остальное – мечты, можно, конечно, думать о попадании во второй сегмент квалификации, но для этого должно произойти что-то из ряда вон выходящее, как в Малайзии», – цитирует Трулли Autosport.