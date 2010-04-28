Жан-Мишель Олас: Даже травмированные игроки «Баварии» бегали, как кролики

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3) отметил серьезное превосходство соперника в классе и уровне физической готовности. «Это шаг вперед. Приятно впервые играть в полуфинале, хотя мы надеялись на большее. Когда ты выходишь в полуфинал, то хочешь пробиться в финале, а выйдя в финал, рассчитываешь выиграть. Соперник превосходил нас технически и физически. Даже травмированные игроки «Баварии» бегали, как кролики. Большие клубы знают, как проигрывать достойно. Если мы хотим повторить это выступление в еврокубках, то должны быть хорошо готовы к концу сезона и особенно к матчу против «Монпелье». Знаю, что команда в воскресенье будет опять на ходу. «Лион» – великолепная команда, а такие не сдаются», – цитирует Оласа официальный сайт клуба.