Балахничев: Альминова признала свою вину

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал положительную допинг-пробу Аны Альминовой на зимнем чемпионате мира-2010. «Ане прописали препарат от простуды, в состав которого входил псевдоэфедрин. Это произошло еще до Нового года, то есть тогда, когда он еще не был включен в запрещенный список. Однако с 1 января 2010 года WADA классифицировало псевдоэфедрин как «особую субстанцию». Если концентрация такого вещества в пробе превышает определенное значение, должно последовать наказание – от публичного осуждения до двухлетней дисквалификации. Антидопинговая комиссия нашей федерации провела расследование, спортсменка признала свою вину. В итоге мы приняли решение дисквалифицировать Анну на три месяца. Международная федерация с этим решением согласилась. Дисквалификация не помешает Альминовой выступить на Олимпийских играх в Лондоне и чемпионате Европы в Барселоне», – приводит слова Балахничева «Советский спорт».