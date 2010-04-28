Моуриньо: Мы мечтаем о победе в Лиге чемпионов

Наставник «Интера» Жозе Моуриньо о предстоящем ответном матче 1/2 финала ЛЧ против «Барселоны». «Мы мечтаем о победе в Лиге чемпионов, а для «Барселоны» это – навязчивая идея. В этом вся разница. Для «Барселоны» было мечтой сыграть в финале в Риме, а принять участие в финальном поединке на «Сантьяго Бернабеу» - именно навязчивая идея. Мечта всегда чище навязчивой идеи. Что касается судейства в предстоящем матче, то я не хочу волноваться по этому поводу. Я хочу думать об игре своей команды. И если «Барселона» в свою очередь тоже будет думать о своей игре, то для арбитра работа в нашем матче не должна быть трудной. В Барселону мы прибыли играть, а не думать о судействе», - сказал португальский специалист. Turnir.com.ua со ссылкой на inter.it