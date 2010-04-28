Индикар. В сезоне-2010 в чемпионате будут разыгрываться два титула

Руководство «Индикара» приняло решение с сезона-2010 разыгрывать среди участников два титула – для гонщиков, лучше всех выступающих на овальных и дорожных трассах. «Расписание сезона «Индикар» – одно из самых сложных в автоспорте. Мы хотели бы награждать гонщиков, которые в совершенстве познают мастерство выступления на различных типах трасс. На наш взгляд, подобная практика добавит ценности всем этапам календаря и добавит гонщикам мотивации», – цитирует Autosport исполнительного директора «Индикара».