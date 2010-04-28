Салливан: Дзола может уйти в отставку в конце сезона

Совладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан отметил, что будущее главного тренера команды Джанфранко Дзолы пока не определено. «Пока никакого решения не принято. Он сообщил, что может уйти в отставку в конце сезона. Впрочем, с тем же успехом он может изменить свое решение. В своих интервью он не связывал свое будущее с клубом. Дзола всегда говорил, что является тренером и не хочет участвовать в выборе игроков для команды. Думаю, он смирится с уходом некоторых футболистов, если мы пригласим более сильных исполнителей. Пока же мы никаких предложений не получали», – цитирует Салливана The Daily Telegraph.