Райкконен: Не спешу принимать решение по поводу возвращения в «Формулу-1»

Экс-пилот «Формулы-1» Кими Райкконен заявил, что не спешит принимать решение по поводу возвращения в королевские гонки. «Мои результаты в ралли ничего существенно не изменили. Я не спешу принимать решение. Следует рассмотреть все возможности, и понять, какая из них мне нравится больше всего. Думаю, следует оценить все варианты вновь лишь через какое-то время. Если вернуть «Формулу-1» на 20 лет назад, то получится нынешнее ралли. Безусловно, это очень профессиональный спорт, но здесь более расслабленная атмосфера», – цитирует Райкконена Motorsport со ссылкой на Turun Sanomat. sports.ru