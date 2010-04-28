Рибери пропустит финал Лиги чемпионов из-за дисквалификации

Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал полузащитника «Баварии» Франка Рибери на три еврокубковых встречи. Такое решение было принято после как, эксперты подробно рассмотрели эпизод, когда Рибери получил прямую красную карточку в первом полуфинальном матче с «Лионом», грубо атаковав Лисандро Лопеса, сообщает официальный сайт УЕФА. Один матч Рибери уже пропустил. Таким образом, француз не сыграет в финале Лиги чемпионов и еще в одной еврокубковой встрече. «Бавария» может в течение трех дней подать апелляцию на данное решение. sports.ru