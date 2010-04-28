Моуринью подвергся нападению болельщиков «Барселоны»

Болельщики «Барселоны» пытались напасть на главного тренера «Интера» Жозе Моуринью после того, как португалец завершил предматчевую пресс-конференцию, информирует Corriere dello Sport. Как сообщает издание, фанаты подбежали к автомобилю с Моуринью и принялись стучать кулаками в окна и забрасывать машину бутылками и сигаретными пачками. Затем хулиганы стали раскачивать транспортное средство, чтобы его перевернуть. К счастью, вовремя подоспела полиция, остановившая нарушителей. Это уже вторая атака на Моуринью в Барселоне. Первый раз на него пытались напасть в аэропорту. После этих происшествий было принято усилить охрану в отеле, где разместился «Интер». sports.ru