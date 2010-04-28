Рэй Остин подал в суд на Дона Кинга и WBC

Американский супертяжеловес Рэй Остин подал в суд на своего бывшего промоутера Дона Кинга и организацию WBC. Остин утверждает, что Кинг пошел на сговор с WBC, целью которого было лишить его первого места в рейтинге организации и права на бой против чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталия Кличко, которое должны теперь оспорить Николай Валуев и Одланьер Солис. Остин рассказал, что после разрыва отношений с Кингом, промоутер затаил обиду и таким образом решил отплатить своему бывшему клиенту. Первые слушания по этому делу состояться 20 мая, сообщает BoxingScene.com.