«Уильямс» увеличил долю в Williams Hybrid Power до 78 процентов

«Уильямс» увеличил долю в Williams Hybrid Power с 40 до 78 процентов. Таким образом, команда получила контрольный пакт акций. Британская конюшня приобрела долю акций Automotive Hybrid Power в 2008 году, когда решила заняться разработкой KERS, в которой должна была использоваться технология магнитного маховика. Несмотря на то, что эта система так и не появилась на болидах команды «Формулы-1», «Уильямс» занялся разработкой и внедрением гибридных технологий в других гоночных сериях, а также в серийные автомобили. «Рад, что нам удалось получить контрольный пакет акций в Williams Hybrid Power. Это означает, что бизнес готов вкладывать средства в разработку гибридных технологий с возможностью внедрения их в автомобилестроении и других отраслях. Уверен, что компания продолжит обеспечивать высокое качество продукции своим клиентам, и бизнес станет успешным», – цитирует директора Williams Hybrid Power Алекса Бернса Autosport.