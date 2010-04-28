Плющенко намерены лишить статуса депутата

Законодательное собрание Санкт-Петербурга попросило лидера партии «Справедливая Россия», председателя Совета Федерации Сергея Миронова отозвать депутата-справоросса, фигуриста Евгения Плющенко из петербургского парламента. Об этом 28 апреля сообщает агентство «Интерфакс». В обращении депутатов говорится, что из 123 заседаний, которые Законодательное собрание провело с весны 2007 года, Плющенко присутствовал только на 11. Причем в 2009 году он посетил только два заседания, а в 2010 году - ни одного. Депутаты требуют, чтобы Миронов заставил фигуриста работать в парламенте эффективно, либо убедил его отказаться от статуса депутата. Инициаторами принятия обращения к Миронову выступили депутаты фракции «Единой России». Лидер этой фракции Вячеслав Макаров утверждает, что с тех пор, как Плющенко избрали депутатом, петербургский бюджет истратил на обеспечение его парламентской деятельности более 12 миллионов рублей. Между тем, в марте 2010 года Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило о намерении представить Плющенко к ордену «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Таким образом депутаты хотят наградить фигуриста за получение серебряной медали на Олимпиаде в Ванкувере. Плющенко был избран депутатом петербургского парламента в 2007 году (незадолго до этого фигурист вернулся в спорт после небольшого перерыва). В марте 2009 года Сергей Миронов говорил, что в ближайшее время Плющенко покинет Законодательное собрание. Лидер «Справедливой России» утверждал, что вместо этого фигурист будет работать в совете по спорту, созданном при партии. Однако в итоге спортсмен так и не отказался от депутатского мандата. «Лента.ru»