«Ливерпуль» договорился с «Чарльтоном» о переходе 18-летнего полузащитника

«Ливерпуль» подтвердил договоренность с «Чарльтоном» о переходе 18-летнего полузащитника «Чарльтона» и юношеской сборной Англии Джоньо Шелви. Футболист официально станет игроком мерсисайдцев 10 мая. Как и сообщалось ранее, стоимость трансфера составила 1,7 миллионов фунтов. «Джоньо – очень яркий игрок юношеской сборной Англии. Его подписание является частью нашей долгосрочной стратегии», – цитирует исполнительного директора «Ливерпуля» Кристиана Парслоу официальный сайт клуба. Прочитать о Шелви можно в блоге «Smells Like Teen Spirit». sports.ru