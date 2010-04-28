Платини назвал фаворитов чемпионата мира

Президент УЕФА Мишель Платини рассказал о том, какие сборные он считает фаворитами чемпионата мира в ЮАР, а также высказал мнение, что Англии в интересах сборной нужно устроить зимний перерыв в чемпионате. «Считаю, что сейчас есть три фаворита в борьбе за победу на чемпионате мира. Обычно их у меня четыре, но на этот раз три: Бразилия, Испания и Англия. Ну, или Англия, Бразилия, Испания, если хотите. Эти сборные обладают всем необходимым, чтобы выиграть чемпионат мира, так как это три сильнейшие сборные мира. Но если они встретятся с такими командами, как Франция, Германия или Италия, они не обязательно пройдут их. Эти три сборные представляют главную опасность для фаворитов, а за ними идет еще десяток команд, которые очень непросто будет обыграть. У Англии хорошие игроки и хороший тренер. Англичане давное не становились чемпионами мира, но команда сейчас у Англии подобралась хорошая. Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни – очень хорошие футболисты. Руни очень хорош. Лионель Месси был сильным футболистом, когда ему было 20, и стал еще сильнее в 22. С Руни та же история. И с Джеррардом. Мне очень нравится Джеррард. Я, действительно, говорил, что зимой сборная Англии похожа на львов, а летом на овечек. Считаю, что английской сборной очень сильно вредит то, что в чемпионате Англии нет зимнего перерыва. Поэтому национальной сборной трудно хорошо подготовиться к чемпионату мира. Я знаю, что значит для Англии футбол на »боксинг дэй», но пора англичанам что-то решать», – сказал Платини в интервью The Times. sports.ru